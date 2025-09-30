Star AI (MSTAR) tokenomika

Star AI (MSTAR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Star AI (MSTAR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:24:03 (UTC+8)
Star AI (MSTAR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Star AI (MSTAR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 108.87K
$ 108.87K$ 108.87K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 594.81M
$ 594.81M$ 594.81M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 183.03K
$ 183.03K$ 183.03K
Historické maximum:
$ 0.074826
$ 0.074826$ 0.074826
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00018303
$ 0.00018303$ 0.00018303

Star AI (MSTAR) informácie

Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.

Oficiálna webová stránka:
https://merlinstarter.com/
Biela kniha:
https://docs.merlinstarter.com/

Star AI (MSTAR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Star AI (MSTAR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MSTAR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MSTAR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MSTAR tokenomiku, preskúmajte cenu MSTAR tokenu naživo!

MSTAR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MSTAR asi smeruje? Naša MSTAR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

