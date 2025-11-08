BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Staked Aria Premier Launch je 0.824556USD. Trhová kapitalizácia STAPL je 6,839,590USD.

Viac informácií o STAPL

STAPL informácie o cene

Čo je STAPL

STAPL oficiálna webová stránka

STAPL tokenomika

STAPL predpoveď cien

Staked Aria Premier Launch Cena (STAPL)

1 STAPL na USD aktuálnu cenu:

$0.824557
-12.80%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:02:24 (UTC+8)

Dnešná cena Staked Aria Premier Launch

Aktuálna dnešná cena Staked Aria Premier Launch (STAPL) je $ 0.824556, s 12.88% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny STAPL na USD konverzný kurz je $ 0.824556 za STAPL.

Staked Aria Premier Launch sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 6,839,590, pričom počet coinov v obehu je 8.29M STAPL. Počas posledných 24 hodín sa STAPLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.821976 (low) do $ 0.991661 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.042, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.821976.

V krátkodobom vývoji sa STAPL zmenilo o -0.08% za poslednú hodinu a o -15.18% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) informácie o trhu

$ 6.84M
--
$ 6.84M
8.29M
8,294,859.359248494
Aktuálna trhová kapitalizácia Staked Aria Premier Launch je $ 6.84M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu STAPL je 8.29M, pričom celková zásoba je 8294859.359248494. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.84M.

História cien Staked Aria Premier Launch v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.821976
24 hod Low
$ 0.991661
24 hod High

$ 0.821976
$ 0.991661
$ 1.042
$ 0.821976
-0.08%

-12.87%

-15.18%

-15.18%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Staked Aria Premier Launch na USDpohybovala na $ -0.1218694157881571.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Staked Aria Premier Launch na USD pohybovala na $ -0.1009761172.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Staked Aria Premier Launch na USD pohybovala na $ -0.1194014806.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Staked Aria Premier Launch na USD pohybovala na $ -0.1065790617963864.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.1218694157881571-12.87%
30 dní$ -0.1009761172-12.24%
60 dní$ -0.1194014806-14.48%
90 dní$ -0.1065790617963864-11.44%

Cenové predikcie pre Staked Aria Premier Launch

Cenová predikcia Staked Aria Premier Launch (STAPL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena STAPL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Staked Aria Premier Launch (STAPL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Staked Aria Premier Launch mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Staked Aria Premier Launch v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku STAPL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Staked Aria Premier Launch Cenové predikcie.

Čo je Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Staked Aria Premier Launch

Akú hodnotu bude mať 1 Staked Aria Premier Launch v roku 2030?
Ak by hodnota Staked Aria Premier Launch rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Staked Aria Premier Launch podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Staked Aria Premier Launch (STAPL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

