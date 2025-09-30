SroomAI DAO (SHR0) tokenomika
SroomAI DAO (SHR0) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SroomAI DAO (SHR0) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
SroomAI DAO (SHR0) informácie
Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.
SroomAI DAO (SHR0) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SroomAI DAO (SHR0) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SHR0 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SHR0 tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SHR0 tokenomiku, preskúmajte cenu SHR0 tokenu naživo!
SHR0 cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SHR0 asi smeruje? Naša SHR0 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
