Aktuálna dnešná cena SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) je $ 0.00007319, s 23.95% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPYAI na USD konverzný kurz je $ 0.00007319 za SPYAI.
SPY AI AGENT by Virtuals sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 73,190, pričom počet coinov v obehu je 1.00B SPYAI. Počas posledných 24 hodín sa SPYAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00005865 (low) do $ 0.0000778 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00023634, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00003335.
V krátkodobom vývoji sa SPYAI zmenilo o -2.24% za poslednú hodinu a o -8.70% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) informácie o trhu
$ 73.19K
--
$ 73.19K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia SPY AI AGENT by Virtuals je $ 73.19K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SPYAI je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 73.19K.
História cien SPY AI AGENT by Virtuals v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00005865
24 hod Low
$ 0.0000778
24 hod High
$ 0.00005865
$ 0.0000778
$ 0.00023634
$ 0.00003335
-2.24%
+23.95%
-8.70%
-8.70%
SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z SPY AI AGENT by Virtuals na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny SPY AI AGENT by Virtuals na USD pohybovala na $ -0.0000004907. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny SPY AI AGENT by Virtuals na USD pohybovala na $ -0.0000494403. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny SPY AI AGENT by Virtuals na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+23.95%
30 dní
$ -0.0000004907
-0.67%
60 dní
$ -0.0000494403
-67.55%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre SPY AI AGENT by Virtuals
Cenová predikcia SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPYAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena SPY AI AGENT by Virtuals mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SPY AI AGENT by Virtuals v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPYAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na SPY AI AGENT by Virtuals Cenové predikcie.
Čo je SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)
SPY AI Agent – AI-powered security for crypto investors. Detect fraud, verify smart contracts, and invest with confidence. Hold $SPYAI to access and maintain a lifetime record of every agent in the Agent Directory. SpyAgent delivers real-time actionable insights and instantly detects emerging issues by scanning agent identities across our database, their public codebases on GitHub, and other relevant sources.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SPY AI AGENT by Virtuals
Akú hodnotu bude mať 1 SPY AI AGENT by Virtuals v roku 2030?
Ak by hodnota SPY AI AGENT by Virtuals rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SPY AI AGENT by Virtuals podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSPY AI AGENT by Virtuals?
Dnešná cena SPY AI AGENT by Virtuals je $ 0.00007319. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je SPY AI AGENT by Virtuals stále dobrou investíciou?
SPY AI AGENT by Virtuals zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SPYAI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s SPY AI AGENT by Virtuals?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo SPY AI AGENT by Virtuals v hodnote --.
Aká je aktuálna cena SPY AI AGENT by Virtuals?
Živá cena SPYAI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu SPY AI AGENT by Virtuals vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SPYAI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu SPY AI AGENT by Virtuals?
Cenu SPYAI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,417.84
+2.59%
ETH
3,436.08
+4.20%
SOL
161.98
+4.22%
COAI
1.1931
+9.18%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SPYAI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SPYAI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena SPY AI AGENT by Virtuals pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena SPY AI AGENT by Virtuals v tomto roku?
Cena SPY AI AGENT by Virtuals by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI).
SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
11-05 10:42:00
On-chain údaje
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Pozrite si viac informácií o SPY AI AGENT by Virtuals
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.