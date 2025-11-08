BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Sploots by Virtuals je 0.00036867USD. Trhová kapitalizácia SPLOOT je 367,658USD. Sledujte aktualizácie cien SPLOOT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Sploots by Virtuals je 0.00036867USD. Trhová kapitalizácia SPLOOT je 367,658USD. Sledujte aktualizácie cien SPLOOT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o SPLOOT

SPLOOT informácie o cene

Čo je SPLOOT

SPLOOT oficiálna webová stránka

SPLOOT tokenomika

SPLOOT predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Sploots by Virtuals Logo

Sploots by Virtuals Cena (SPLOOT)

Nezaradené

1 SPLOOT na USD aktuálnu cenu:

$0.0003692
$0.0003692$0.0003692
+24.60%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:01:57 (UTC+8)

Dnešná cena Sploots by Virtuals

Aktuálna dnešná cena Sploots by Virtuals (SPLOOT) je $ 0.00036867, s 25.01% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPLOOT na USD konverzný kurz je $ 0.00036867 za SPLOOT.

Sploots by Virtuals sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 367,658, pričom počet coinov v obehu je 997.25M SPLOOT. Počas posledných 24 hodín sa SPLOOTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00028889 (low) do $ 0.00038893 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00198963, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.0002691.

V krátkodobom vývoji sa SPLOOT zmenilo o -3.17% za poslednú hodinu a o -14.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) informácie o trhu

$ 367.66K
$ 367.66K$ 367.66K

--
----

$ 367.66K
$ 367.66K$ 367.66K

997.25M
997.25M 997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Aktuálna trhová kapitalizácia Sploots by Virtuals je $ 367.66K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SPLOOT je 997.25M, pričom celková zásoba je 997247740.9496186. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 367.66K.

História cien Sploots by Virtuals v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00028889
$ 0.00028889$ 0.00028889
24 hod Low
$ 0.00038893
$ 0.00038893$ 0.00038893
24 hod High

$ 0.00028889
$ 0.00028889$ 0.00028889

$ 0.00038893
$ 0.00038893$ 0.00038893

$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963

$ 0.0002691
$ 0.0002691$ 0.0002691

-3.17%

+25.01%

-14.61%

-14.61%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Sploots by Virtuals na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Sploots by Virtuals na USD pohybovala na $ -0.0002271835.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Sploots by Virtuals na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Sploots by Virtuals na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+25.01%
30 dní$ -0.0002271835-61.62%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Sploots by Virtuals

Cenová predikcia Sploots by Virtuals (SPLOOT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPLOOT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Sploots by Virtuals (SPLOOT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Sploots by Virtuals mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Sploots by Virtuals v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPLOOT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Sploots by Virtuals Cenové predikcie.

Čo je Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Sploots by Virtuals

Akú hodnotu bude mať 1 Sploots by Virtuals v roku 2030?
Ak by hodnota Sploots by Virtuals rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Sploots by Virtuals podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:01:57 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Sploots by Virtuals

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.31
$22.31$22.31

+123.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006938
$0.00006938$0.00006938

+1,287.60%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1466
$0.1466$0.1466

+193.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009514
$0.009514$0.009514

+137.85%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012114
$0.000012114$0.000012114

+101.90%

Flux

Flux

FLUX

$0.18418
$0.18418$0.18418

+68.46%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.