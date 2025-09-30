Speciex (SPEX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Speciex (SPEX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:44:51 (UTC+8)
Speciex (SPEX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Speciex (SPEX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 126.57K
Celková ponuka:
$ 1.50B
Počet coinov v obehu:
$ 251.24M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 755.63K
Historické maximum:
$ 0.01629199
Historické minimum:
$ 0.00041209
Aktuálna cena:
$ 0.00050408
Speciex (SPEX) informácie

The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol.

The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations.

Oficiálna webová stránka:
https://speciex.io/
Biela kniha:
https://speciex.io/image/pdf/SpeciexWhite.pdf

Speciex (SPEX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Speciex (SPEX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SPEX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SPEX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SPEX tokenomiku, preskúmajte cenu SPEX tokenu naživo!

SPEX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SPEX asi smeruje? Naša SPEX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

