Aktuálna dnešná cena Soul Graph je 0.00323751USD. Trhová kapitalizácia GRPH je 3,237,167USD. Sledujte aktualizácie cien GRPH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Soul Graph je 0.00323751USD. Trhová kapitalizácia GRPH je 3,237,167USD. Sledujte aktualizácie cien GRPH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Soul Graph (GRPH) je $ 0.00323751, s 6.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GRPH na USD konverzný kurz je $ 0.00323751 za GRPH.
Soul Graph sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3,237,167, pričom počet coinov v obehu je 999.89M GRPH. Počas posledných 24 hodín sa GRPHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00293541 (low) do $ 0.00325863 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.064363, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa GRPH zmenilo o -0.53% za poslednú hodinu a o +38.38% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Soul Graph (GRPH) informácie o trhu
$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M
--
----
$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M
999.89M
999.89M 999.89M
999,894,803.000631
999,894,803.000631 999,894,803.000631
Aktuálna trhová kapitalizácia Soul Graph je $ 3.24M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GRPH je 999.89M, pričom celková zásoba je 999894803.000631. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.24M.
História cien Soul Graph v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00293541
$ 0.00293541$ 0.00293541
24 hod Low
$ 0.00325863
$ 0.00325863$ 0.00325863
24 hod High
$ 0.00293541
$ 0.00293541$ 0.00293541
$ 0.00325863
$ 0.00325863$ 0.00325863
$ 0.064363
$ 0.064363$ 0.064363
$ 0
$ 0$ 0
-0.53%
+6.18%
+38.38%
+38.38%
Soul Graph (GRPH) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Soul Graph na USDpohybovala na $ +0.00018858. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Soul Graph na USD pohybovala na $ +0.0048649369. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Soul Graph na USD pohybovala na $ +0.0023082112. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Soul Graph na USD pohybovala na $ +0.000042226085913288.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00018858
+6.18%
30 dní
$ +0.0048649369
+150.27%
60 dní
$ +0.0023082112
+71.30%
90 dní
$ +0.000042226085913288
+1.32%
Cenové predikcie pre Soul Graph
Cenová predikcia Soul Graph (GRPH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GRPH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Soul Graph (GRPH) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Soul Graph mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Soul Graph v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GRPH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Soul Graph Cenové predikcie.
Čo je Soul Graph (GRPH)
Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.
Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ak by hodnota Soul Graph rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Soul Graph podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSoul Graph?
Dnešná cena Soul Graph je $ 0.00323751. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Soul Graph stále dobrou investíciou?
Soul Graph zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GRPH, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Soul Graph?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Soul Graph v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Soul Graph?
Živá cena GRPH sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Soul Graph vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GRPH, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Soul Graph?
Cenu GRPH ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,847.71
+3.02%
ETH
3,467.51
+5.15%
SOL
163.51
+5.21%
COAI
1.146
+4.87%
USDC
1.0002
-0.03%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GRPH na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár GRPH/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Soul Graph pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Soul Graph v tomto roku?
Cena Soul Graph by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Soul Graph (GRPH).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:01:17 (UTC+8)
Soul Graph (GRPH) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.