Aktuálna dnešná cena Soul Graph je 0.00323751USD. Trhová kapitalizácia GRPH je 3,237,167USD. Sledujte aktualizácie cien GRPH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Soul Graph Logo

Soul Graph Cena (GRPH)

Nezaradené

1 GRPH na USD aktuálnu cenu:

$0.00323751
$0.00323751
+6.10%1D
mexc
USD
Soul Graph (GRPH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:01:17 (UTC+8)

Dnešná cena Soul Graph

Aktuálna dnešná cena Soul Graph (GRPH) je $ 0.00323751, s 6.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GRPH na USD konverzný kurz je $ 0.00323751 za GRPH.

Soul Graph sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3,237,167, pričom počet coinov v obehu je 999.89M GRPH. Počas posledných 24 hodín sa GRPHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00293541 (low) do $ 0.00325863 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.064363, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa GRPH zmenilo o -0.53% za poslednú hodinu a o +38.38% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Soul Graph (GRPH) informácie o trhu

$ 3.24M
$ 3.24M

--
--

$ 3.24M
$ 3.24M

999.89M
999.89M

999,894,803.000631
999,894,803.000631

Aktuálna trhová kapitalizácia Soul Graph je $ 3.24M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GRPH je 999.89M, pričom celková zásoba je 999894803.000631. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.24M.

História cien Soul Graph v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00293541
$ 0.00293541
24 hod Low
$ 0.00325863
$ 0.00325863
24 hod High

$ 0.00293541
$ 0.00293541

$ 0.00325863
$ 0.00325863

$ 0.064363
$ 0.064363

$ 0
$ 0

-0.53%

+6.18%

+38.38%

+38.38%

Soul Graph (GRPH) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Soul Graph na USDpohybovala na $ +0.00018858.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Soul Graph na USD pohybovala na $ +0.0048649369.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Soul Graph na USD pohybovala na $ +0.0023082112.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Soul Graph na USD pohybovala na $ +0.000042226085913288.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00018858+6.18%
30 dní$ +0.0048649369+150.27%
60 dní$ +0.0023082112+71.30%
90 dní$ +0.000042226085913288+1.32%

Cenové predikcie pre Soul Graph

Cenová predikcia Soul Graph (GRPH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GRPH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Soul Graph (GRPH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Soul Graph mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Soul Graph v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GRPH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Soul Graph Cenové predikcie.

Čo je Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Soul Graph

Akú hodnotu bude mať 1 Soul Graph v roku 2030?
Ak by hodnota Soul Graph rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Soul Graph podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:01:17 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Soul Graph

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.41

$0.00006938

$0.1469

$0.009569

$0.000013056

$0.18347

