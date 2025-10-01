SOLCAT (SOLCAT) tokenomika
The mascot of solana. First memecoin with game! PLAY, COLLECT, AND EARN TODAY! More to experience WIN PRIZES & HAVE FUN IN THE BEST COMMUNITY IN WEB3
What are the future plans for SOLCAT? SOLCAT will continue to grow its community, expand its presence in the Solana network, and increase its recognition through strategic campaigns and partnerships. The focus is on building a strong brand and creating value for all $SOLCAT holders.
About SOLCAT. $SOLCAT the meme token on Solana, powered by a community that loves fun. $SOLCAT is more than a token—it’s a meowment! Join the craze, hold $SOLCAT, and let’s meow our way to the top together!
SOLCAT (SOLCAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SOLCAT (SOLCAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SOLCAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SOLCAT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
