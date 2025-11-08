Aktuálna dnešná cena Solana Stock Index je 0.00102609USD. Trhová kapitalizácia SSX je 1,008,070USD. Sledujte aktualizácie cien SSX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Solana Stock Index je 0.00102609USD. Trhová kapitalizácia SSX je 1,008,070USD. Sledujte aktualizácie cien SSX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Solana Stock Index (SSX) je $ 0.00102609, s 36.89% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SSX na USD konverzný kurz je $ 0.00102609 za SSX.
Solana Stock Index sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,008,070, pričom počet coinov v obehu je 982.10M SSX. Počas posledných 24 hodín sa SSXobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0.00107581 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00575945, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa SSX zmenilo o -0.20% za poslednú hodinu a o -21.48% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Solana Stock Index (SSX) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia Solana Stock Index je $ 1.01M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SSX je 982.10M, pričom celková zásoba je 982098575.248528. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.01M.
História cien Solana Stock Index v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
$ 0.00575945
$ 0
-0.20%
+36.89%
-21.48%
-21.48%
Solana Stock Index (SSX) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Solana Stock Index na USDpohybovala na $ +0.00027653. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Solana Stock Index na USD pohybovala na $ -0.0003895222. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Solana Stock Index na USD pohybovala na $ -0.0007431982. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Solana Stock Index na USD pohybovala na $ -0.000512175530586572.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00027653
+36.89%
30 dní
$ -0.0003895222
-37.96%
60 dní
$ -0.0007431982
-72.43%
90 dní
$ -0.000512175530586572
-33.29%
Cenové predikcie pre Solana Stock Index
Cenová predikcia Solana Stock Index (SSX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SSX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Solana Stock Index (SSX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Solana Stock Index mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Solana Stock Index v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SSX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Solana Stock Index Cenové predikcie.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Solana Stock Index v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SSX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Solana Stock Index Cenové predikcie.
Čo je Solana Stock Index (SSX)
The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.
Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.
$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Solana Stock Index
Akú hodnotu bude mať 1 Solana Stock Index v roku 2030?
Ak by hodnota Solana Stock Index rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Solana Stock Index podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSolana Stock Index?
Dnešná cena Solana Stock Index je $ 0.00102609. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Solana Stock Index stále dobrou investíciou?
Solana Stock Index zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SSX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Solana Stock Index?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Solana Stock Index v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Solana Stock Index?
Živá cena SSX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Solana Stock Index vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SSX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Solana Stock Index?
Cenu SSX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SSX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SSX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Solana Stock Index pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Solana Stock Index v tomto roku?
Cena Solana Stock Index by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Solana Stock Index (SSX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:00:56 (UTC+8)
Solana Stock Index (SSX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
