Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.
Solana ID (SOLID) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Solana ID (SOLID) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SOLID tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SOLID tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
SOLID cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SOLID asi smeruje? Naša SOLID stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
