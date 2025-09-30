Sol Bastard (SOBA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Sol Bastard (SOBA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 22:19:24 (UTC+8)
USD

Sol Bastard (SOBA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Sol Bastard (SOBA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 28.67K
$ 28.67K$ 28.67K
Celková ponuka:
$ 890.47M
$ 890.47M$ 890.47M
Počet coinov v obehu:
$ 890.47M
$ 890.47M$ 890.47M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 28.67K
$ 28.67K$ 28.67K
Historické maximum:
$ 0.0092959
$ 0.0092959$ 0.0092959
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Sol Bastard (SOBA) informácie

SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER

Oficiálna webová stránka:
https://solbastard.com

Sol Bastard (SOBA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Sol Bastard (SOBA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SOBA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SOBA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SOBA tokenomiku, preskúmajte cenu SOBA tokenu naživo!

SOBA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SOBA asi smeruje? Naša SOBA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

