SocialGrowAI (GROWAI) tokenomika

SocialGrowAI (GROWAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SocialGrowAI (GROWAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:43:10 (UTC+8)
USD

SocialGrowAI (GROWAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SocialGrowAI (GROWAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 329.57K
$ 329.57K$ 329.57K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 314.36M
$ 314.36M$ 314.36M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
Historické maximum:
$ 0.01195909
$ 0.01195909$ 0.01195909
Historické minimum:
$ 0.0010077
$ 0.0010077$ 0.0010077
Aktuálna cena:
$ 0.0010523
$ 0.0010523$ 0.0010523

SocialGrowAI (GROWAI) informácie

Revolutionize Your Token Journey with SocialGrowAI - the home of DeFAI.

Unleash a seamless multi-chain experience with SocialGrowAI, your ultimate hub for trading, launching, and earning tokens. This all-in-one platform integrates Telegram and X, empowering a dynamic array of multi-chain Telegram bots, AI agents, and web apps. With innovative gamified features, SocialGrowAI offers a groundbreaking, AI-optimized platform for multi-chain trading, launching, and earning tokens all in one place.

ECOSYSTEM FEATURES:

SocialGrowAI Trade Bot Buy and sell on many of the most popular chains including ETH, SOL, BASE, BSC, and TON. Working with a dominating trading platform that is currently under NDA, you can expect the best tools for buying and selling across the entire space.

Quick Token Launcher
Our $0 multi-chain token launcher provides an easy-to-use flow, to rapidly launch any token via Telegram in minutes. Launch, distribute, renounce, and lock liquidity using the SocialGrowAI Bot. Additional rewards can be earned when using one of our partner Telegram mini apps.

Faucet/Reward System Our unparalleled reward system integrated within our partner Telegram apps enables thousands of projects to reward their communities. For the first time, Telegram mini apps will no longer rely on a single airdrop to maintain retention, which has proven through thousands of case studies to drastically reduce a project's life cycle. Our unique faucet system rewards loyalty, participation and allows you to earn additional daily tokens nearing migration via our token launcher.

Telegram Mini Apps While a highly saturated ecosystem with copy and pasted mechanics, our unique outlook enable us to create bespoke mini apps for projects with already established communities, removing the reliance of a single airdrop for retention and replacing it with our array of features, including trading, launching and earning to drastically increase user retention and the lifecycle of the integrated projects.

Integrated IDO SocialGrowAI provides an integrated decentralized multi-chain IDO feature that provides the tools for projects to fundraise and whitelist easily within the Telegram app. This seamless system will provide additional necessary tools for teams looking to launch a more comprehensive project.

AI Integration Across all of our features, AI optimizations will be prevalent. We have a highly experienced development team that specializes in AI. Utilising our AI agent, we will be the first $0 Multi-chain launcher via X and Telegram.

Oficiálna webová stránka:
https://www.socialgrowai.io
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1ZnYofcOs1cLq4UmW-RJzSyqxTLGbbOZ_/view?usp=sharing

SocialGrowAI (GROWAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SocialGrowAI (GROWAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GROWAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GROWAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GROWAI tokenomiku, preskúmajte cenu GROWAI tokenu naživo!

GROWAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GROWAI asi smeruje? Naša GROWAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov