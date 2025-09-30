SNP500 (SNP500) tokenomika
SNP500 (SNP500) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SNP500 (SNP500) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
SNP500 (SNP500) informácie
SNP500 – The Token of Tokens
The Ultimate Revolution in Passive Income & Cross-Chain Rewards
• Earn top meme coins just by holding – passive income on autopilot
• Rewards are generated from a 5% buy/sell tax and distributed directly to holders
• Hold 30,000+ tokens to start receiving payouts. The more you hold, the more you earn, with increasing boosts the longer you hold
• Built for sustainability & growth – a crypto index fund for the people
• Transparent tokenomics, rapid rewards, and a mission to take the crypto market to the next level
Join the movement. Hold. Earn. Multiply.
SNP500 (SNP500) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SNP500 (SNP500) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SNP500 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SNP500 tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SNP500 tokenomiku, preskúmajte cenu SNP500 tokenu naživo!
SNP500 cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SNP500 asi smeruje? Naša SNP500 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
