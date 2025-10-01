SNOOPYBABE (SBABE) tokenomika

SNOOPYBABE (SBABE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SNOOPYBABE (SBABE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 04:21:34 (UTC+8)
USD

SNOOPYBABE (SBABE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SNOOPYBABE (SBABE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.85K
$ 6.85K$ 6.85K
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.85K
$ 6.85K$ 6.85K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

SNOOPYBABE (SBABE) informácie

Our meme token $SBABE, as well as a live cat SnoopyBabe do not like loneliness and want to gather a community that will help develop our project, make decisions and help animals. We plan to help existing animal shelters and charities that help endangered Red Book animals. All information about the shelters and charitable foundations we support will be posted on our website.

We have decided to expand our ecosystem permanently to make our project useful in many areas. Therefore, our token $SBABE will be used in various useful sections of our ever growing ecosystem:

SnoopyBabe SOL Tools SnoopyBabe Play Marketplace (with rewards for holders and charities) and much more that we are preparing in the near future!

Oficiálna webová stránka:
https://snoopybabe.com/
Biela kniha:
https://snoopybabe.com/Snoopy_Whitepaper.pdf

SNOOPYBABE (SBABE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SNOOPYBABE (SBABE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SBABE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SBABE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SBABE tokenomiku, preskúmajte cenu SBABE tokenu naživo!

SBABE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SBABE asi smeruje? Naša SBABE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov