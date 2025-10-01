SNOOPYBABE (SBABE) tokenomika
Our meme token $SBABE, as well as a live cat SnoopyBabe do not like loneliness and want to gather a community that will help develop our project, make decisions and help animals. We plan to help existing animal shelters and charities that help endangered Red Book animals. All information about the shelters and charitable foundations we support will be posted on our website.
We have decided to expand our ecosystem permanently to make our project useful in many areas. Therefore, our token $SBABE will be used in various useful sections of our ever growing ecosystem:
SnoopyBabe SOL Tools SnoopyBabe Play Marketplace (with rewards for holders and charities) and much more that we are preparing in the near future!
SNOOPYBABE (SBABE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SNOOPYBABE (SBABE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SBABE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SBABE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
SBABE cenová predikcia
