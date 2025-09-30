Smol dodo ($DOD) tokenomika
$DOD (Smol Dodo) is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, embodying a smaller, playful version of DODO, the Black Swan from 4chan's /biz/ board. Rooted in 4chan's market force memes, $DOD symbolizes unpredictable market events with humor. It features zero taxes and a revoked mint driving community-led DeFi growth. With a fixed supply and vibrant community, it aims for viral appeal. Market memes for market participants, cant get any simpler than that.
Smol dodo ($DOD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Smol dodo ($DOD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet $DOD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu $DOD tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili $DOD tokenomiku, preskúmajte cenu $DOD tokenu naživo!
