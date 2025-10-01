SmokinCat (SMCT) tokenomika
SmokinCat (SMCT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SmokinCat (SMCT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
SmokinCat (SMCT) informácie
SmokinCat is a meme token on the Solana blockchain where digital culture meets real-world street art. Inspired by the wild creativity of internet memes and the rebellious spirit of graffiti, SmokinCat injects a fresh twist into the crypto scene. All artwork is crafted by our talented in-house developer and artist, Marc Craig, merging vibrant visuals with innovative blockchain technology.
Let me know if you need help with any other sections or a polished logo design!
SmokinCat (SMCT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SmokinCat (SMCT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SMCT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SMCT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SMCT tokenomiku, preskúmajte cenu SMCT tokenu naživo!
SMCT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SMCT asi smeruje? Naša SMCT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov