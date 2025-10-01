SLUB (SLUB) tokenomika
SLUB is an original memecoin launched on the boop.fun on the solana blockhain. Slub is the only original arts our creator is @vutnerable .Slub is making good arts on X and willing to be remarkable memecoin on this blockchain area .We would like to share our arts with everyone in this field . Beigns a good art memecoin on the solana blockchain is our priority. We aiming to make SLUB is a world wide brand .
SLUB (SLUB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SLUB (SLUB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SLUB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SLUB tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
