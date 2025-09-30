SLOVE (SLOVE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SLOVE (SLOVE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:42:25 (UTC+8)
USD

SLOVE (SLOVE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SLOVE (SLOVE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 124.41K
Celková ponuka:
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 90.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 138.23K
Historické maximum:
$ 0.193733
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00139049
SLOVE (SLOVE) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://playseedgo.com/

SLOVE (SLOVE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SLOVE (SLOVE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SLOVE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SLOVE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SLOVE tokenomiku, preskúmajte cenu SLOVE tokenu naživo!

SLOVE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SLOVE asi smeruje? Naša SLOVE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov