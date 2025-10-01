SLIME (SLIME) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SLIME (SLIME) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:58:06 (UTC+8)
USD

SLIME (SLIME) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SLIME (SLIME) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 28.78K
$ 28.78K
$ 28.78K$ 28.78K
Celková ponuka:
$ 888.48M
$ 888.48M$ 888.48M
Počet coinov v obehu:
$ 888.48M
$ 888.48M
$ 888.48M$ 888.48M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 28.78K
$ 28.78K
$ 28.78K$ 28.78K
Historické maximum:
$ 0.00280345
$ 0.00280345$ 0.00280345
Historické minimum:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0

SLIME (SLIME) informácie

SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success!

Oficiálna webová stránka:
https://slimeonsol.xyz/

SLIME (SLIME) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SLIME (SLIME) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SLIME tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SLIME tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SLIME tokenomiku, preskúmajte cenu SLIME tokenu naživo!

SLIME cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SLIME asi smeruje? Naša SLIME stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

