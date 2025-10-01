Skynet (DRONES) tokenomika
Skynet (DRONES) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Skynet (DRONES) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Skynet (DRONES) informácie
This project is a Meme Coin on the Solana Blockchain. The focus is on the Meta Narrative of Drones that have been reported recently in the news. The purpose of the project is to build a community of members who discuss and promote awareness about these unexplained occurrences. We aim to use this collective understanding to strengthen our resolve and courage during the threats of the phenomena and unite as a community through meme's and other fun ways of communication.
Skynet (DRONES) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Skynet (DRONES) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DRONES tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DRONES tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DRONES tokenomiku, preskúmajte cenu DRONES tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
