SIMPS ON SOL Cena (SIMP)
Aktuálna dnešná cena SIMPS ON SOL (SIMP) je --, s 5.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SIMP na USD konverzný kurz je -- za SIMP.
SIMPS ON SOL sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 6,921.5, pričom počet coinov v obehu je 999.96M SIMP. Počas posledných 24 hodín sa SIMPobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00107703, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa SIMP zmenilo o +0.48% za poslednú hodinu a o -15.16% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia SIMPS ON SOL je $ 6.92K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SIMP je 999.96M, pričom celková zásoba je 999963780.361542. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.92K.
+0.48%
+5.80%
-15.16%
-15.16%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z SIMPS ON SOL na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny SIMPS ON SOL na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny SIMPS ON SOL na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny SIMPS ON SOL na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+5.80%
|30 dní
|$ 0
|-37.87%
|60 dní
|$ 0
|-60.55%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena SIMPS ON SOL mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.
He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.
Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.
He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."
His wallet's a graveyard of rugs and false hope…
But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."
And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.
What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.
It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.
It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.
Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:
Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…
But because it's so dumb, it's brilliant.
You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:
You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.
