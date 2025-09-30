Shuffle (SHFL) tokenomika
Shuffle (SHFL) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Shuffle (SHFL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Shuffle (SHFL) informácie
The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include:
Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.
Shuffle (SHFL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Shuffle (SHFL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SHFL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SHFL tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SHFL tokenomiku, preskúmajte cenu SHFL tokenu naživo!
SHFL cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SHFL asi smeruje? Naša SHFL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov