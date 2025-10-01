shoki (SOK) tokenomika
Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way.
Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space.
Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community.
Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project.
shoki (SOK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky shoki (SOK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SOK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SOK tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SOK tokenomiku, preskúmajte cenu SOK tokenu naživo!
SOK cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SOK asi smeruje? Naša SOK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
