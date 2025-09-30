Shiryo (SHIRYO-INU) tokenomika
Shiryo (SHIRYO-INU) informácie
Shiryo-Inu is the latest community focused token to launch on the Ethereum network! Our team is assembled from some of the most experienced individuals in DeFi and we want nothing more than to make Shiryo-Inu the next big thing! We have some huge plans in the works including a complex play to earn game to ensure that Shiryo-Inu becomes synonymous with the likes of Doge, Shiba and Floki!
Shiryo (SHIRYO-INU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Shiryo (SHIRYO-INU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SHIRYO-INU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SHIRYO-INU tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SHIRYO-INU tokenomiku, preskúmajte cenu SHIRYO-INU tokenu naživo!
