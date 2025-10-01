Shinji (SHNJ) tokenomika
Shinji (SHNJ) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Shinji (SHNJ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Shinji (SHNJ) informácie
Shinji is a memecoin that embodies a spiritual journey inspired by the symbolism of the Japanese koi fish, a symbol of perseverance, strength, and longevity. Rooted in Japanese culture and Buddhism, Shinji offers an exploration of the quest for spiritual wealth and enlightenment. Guided by the image of the koi and its path to wisdom, Shinji invites reflection on the deeper meaning of success beyond material gains, harmonizing the values of Japanese cultural heritage with the world of cryptocurrencies.
$SHNJ is a unique ETH token with no presale, no bundle, 0 tax, LP burnt and contract renounced. We're bringing back simplicity to the market with a classic launch to finally bring peace to you degens!
Shinji (SHNJ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Shinji (SHNJ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SHNJ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SHNJ tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SHNJ tokenomiku, preskúmajte cenu SHNJ tokenu naživo!
