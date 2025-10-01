Sheerluck AI (SHEERLUCK) tokenomika
Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese.
Sheerluck AI (SHEERLUCK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Sheerluck AI (SHEERLUCK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SHEERLUCK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SHEERLUCK tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
