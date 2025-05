Čo je Seiren Games Network (SERG)

SERG is the cryptocurrency used by Seiren Games. A project of AOK Network, a company that provides an ecosystem of interconnected blockchain-based products. SERG Network is a Web 3.0 GameFi aggregator and integrated service provider supporting all types of blockchain games. We enable users to issue game NFTs with one click and make it easy to transform traditional games into blockchain games.

