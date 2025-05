Čo je Schrodinger (MEOW)

The Cat Era is here! Kitty dinger just got adopted and wants to be the center of attention in the meme home. She will be shy at first, but once she warms up to you, she will shower you with surplus cuddles all day long. Backed by an experienced team, $KITTYDINGER has different use cases right out of the gate and with target dates to launch their products! Here are some of them: KITUP Wallet: Multi-Chain wallet; KITPAD: Multi-Chain Launchpad; KITTY CHARITY: Donation to Stray Cat Foundation; KITTY METAVERSE: P2E Game

