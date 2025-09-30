Scallop (SCLP) tokenomika
Scallop (SCLP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Scallop (SCLP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Scallop (SCLP) informácie
Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem.
The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc.
Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions.
Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: -
Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers
Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets
Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies.
Scallop (SCLP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Scallop (SCLP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SCLP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SCLP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SCLP tokenomiku, preskúmajte cenu SCLP tokenu naživo!
SCLP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SCLP asi smeruje? Naša SCLP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
