BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Sao Paulo FC Fan Token je 0.03156726USD. Trhová kapitalizácia SPFC je 150,898USD. Sledujte aktualizácie cien SPFC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Sao Paulo FC Fan Token je 0.03156726USD. Trhová kapitalizácia SPFC je 150,898USD. Sledujte aktualizácie cien SPFC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o SPFC

SPFC informácie o cene

Čo je SPFC

SPFC oficiálna webová stránka

SPFC tokenomika

SPFC predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Sao Paulo FC Fan Token Logo

Sao Paulo FC Fan Token Cena (SPFC)

Nezaradené

1 SPFC na USD aktuálnu cenu:

$0.03160872
$0.03160872$0.03160872
+1.70%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:43:03 (UTC+8)

Dnešná cena Sao Paulo FC Fan Token

Aktuálna dnešná cena Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) je $ 0.03156726, s 1.59% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPFC na USD konverzný kurz je $ 0.03156726 za SPFC.

Sao Paulo FC Fan Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 150,898, pričom počet coinov v obehu je 4.79M SPFC. Počas posledných 24 hodín sa SPFCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03046984 (low) do $ 0.03228403 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.33, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.0148642.

V krátkodobom vývoji sa SPFC zmenilo o -0.72% za poslednú hodinu a o +2.79% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) informácie o trhu

$ 150.90K
$ 150.90K$ 150.90K

--
----

$ 630.23K
$ 630.23K$ 630.23K

4.79M
4.79M 4.79M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Sao Paulo FC Fan Token je $ 150.90K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SPFC je 4.79M, pričom celková zásoba je 20000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 630.23K.

História cien Sao Paulo FC Fan Token v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03046984
$ 0.03046984$ 0.03046984
24 hod Low
$ 0.03228403
$ 0.03228403$ 0.03228403
24 hod High

$ 0.03046984
$ 0.03046984$ 0.03046984

$ 0.03228403
$ 0.03228403$ 0.03228403

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 0.0148642
$ 0.0148642$ 0.0148642

-0.72%

+1.59%

+2.79%

+2.79%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Sao Paulo FC Fan Token na USDpohybovala na $ +0.00049493.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Sao Paulo FC Fan Token na USD pohybovala na $ -0.0028010008.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Sao Paulo FC Fan Token na USD pohybovala na $ -0.0014914488.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Sao Paulo FC Fan Token na USD pohybovala na $ -0.001781529777836944.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00049493+1.59%
30 dní$ -0.0028010008-8.87%
60 dní$ -0.0014914488-4.72%
90 dní$ -0.001781529777836944-5.34%

Cenové predikcie pre Sao Paulo FC Fan Token

Cenová predikcia Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPFC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Sao Paulo FC Fan Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Sao Paulo FC Fan Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPFC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Sao Paulo FC Fan Token Cenové predikcie.

Čo je Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Sao Paulo FC Fan Token

Akú hodnotu bude mať 1 Sao Paulo FC Fan Token v roku 2030?
Ak by hodnota Sao Paulo FC Fan Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Sao Paulo FC Fan Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:43:03 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Sao Paulo FC Fan Token

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.31
$22.31$22.31

+123.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007365
$0.00007365$0.00007365

+1,373.00%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1454
$0.1454$0.1454

+190.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010080
$0.010080$0.010080

+152.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011592
$0.000011592$0.000011592

+93.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.20430
$0.20430$0.20430

+86.86%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.