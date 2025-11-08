Aktuálna dnešná cena Sao Paulo FC Fan Token je 0.03156726USD. Trhová kapitalizácia SPFC je 150,898USD. Sledujte aktualizácie cien SPFC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Sao Paulo FC Fan Token je 0.03156726USD. Trhová kapitalizácia SPFC je 150,898USD. Sledujte aktualizácie cien SPFC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) je $ 0.03156726, s 1.59% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SPFC na USD konverzný kurz je $ 0.03156726 za SPFC.
Sao Paulo FC Fan Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 150,898, pričom počet coinov v obehu je 4.79M SPFC. Počas posledných 24 hodín sa SPFCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03046984 (low) do $ 0.03228403 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.33, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.0148642.
V krátkodobom vývoji sa SPFC zmenilo o -0.72% za poslednú hodinu a o +2.79% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) informácie o trhu
$ 150.90K
$ 150.90K$ 150.90K
--
----
$ 630.23K
$ 630.23K$ 630.23K
4.79M
4.79M 4.79M
20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Sao Paulo FC Fan Token je $ 150.90K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SPFC je 4.79M, pričom celková zásoba je 20000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 630.23K.
História cien Sao Paulo FC Fan Token v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03046984
$ 0.03046984$ 0.03046984
24 hod Low
$ 0.03228403
$ 0.03228403$ 0.03228403
24 hod High
$ 0.03046984
$ 0.03046984$ 0.03046984
$ 0.03228403
$ 0.03228403$ 0.03228403
$ 2.33
$ 2.33$ 2.33
$ 0.0148642
$ 0.0148642$ 0.0148642
-0.72%
+1.59%
+2.79%
+2.79%
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Sao Paulo FC Fan Token na USDpohybovala na $ +0.00049493. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Sao Paulo FC Fan Token na USD pohybovala na $ -0.0028010008. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Sao Paulo FC Fan Token na USD pohybovala na $ -0.0014914488. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Sao Paulo FC Fan Token na USD pohybovala na $ -0.001781529777836944.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00049493
+1.59%
30 dní
$ -0.0028010008
-8.87%
60 dní
$ -0.0014914488
-4.72%
90 dní
$ -0.001781529777836944
-5.34%
Cenové predikcie pre Sao Paulo FC Fan Token
Cenová predikcia Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SPFC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Sao Paulo FC Fan Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Sao Paulo FC Fan Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SPFC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Sao Paulo FC Fan Token Cenové predikcie.
Čo je Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through [Socios.com](http://socios.com/), fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the [Socios.com](http://socios.com/) platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Sao Paulo FC Fan Token
Akú hodnotu bude mať 1 Sao Paulo FC Fan Token v roku 2030?
Ak by hodnota Sao Paulo FC Fan Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Sao Paulo FC Fan Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSao Paulo FC Fan Token?
Dnešná cena Sao Paulo FC Fan Token je $ 0.03156726. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Sao Paulo FC Fan Token stále dobrou investíciou?
Sao Paulo FC Fan Token zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SPFC, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Sao Paulo FC Fan Token?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Sao Paulo FC Fan Token v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Sao Paulo FC Fan Token?
Živá cena SPFC sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Sao Paulo FC Fan Token vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SPFC, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Sao Paulo FC Fan Token?
Cenu SPFC ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,512.47
+2.69%
ETH
3,437.4
+4.24%
SOL
162.08
+4.29%
COAI
1.1799
+7.98%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SPFC na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SPFC/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Sao Paulo FC Fan Token pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Sao Paulo FC Fan Token v tomto roku?
Cena Sao Paulo FC Fan Token by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Sao Paulo FC Fan Token (SPFC).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:43:03 (UTC+8)
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Pozrite si viac informácií o Sao Paulo FC Fan Token
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.