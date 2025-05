Čo je SAINO (SIO)

SAINO is a character licensing project that is a high value-added industry, a futuristic soft industry, and a cultural business that can generate exponential profits. Through the development of various characters, it can be produced as content and enter the online and offline markets.

