SafeMoon Inu (SMI) tokenomika
SafeMoon Inu (SMI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SafeMoon Inu (SMI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
SafeMoon Inu (SMI) informácie
SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world.
Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after.
SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay.
SafeMoon Inu (SMI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SafeMoon Inu (SMI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SMI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SMI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SMI tokenomiku, preskúmajte cenu SMI tokenu naživo!
SMI cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SMI asi smeruje? Naša SMI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov