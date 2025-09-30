SADANT (SADANT) tokenomika
SADANT (SADANT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SADANT (SADANT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
SADANT (SADANT) informácie
Meet Sad Ant, the most hardworking ant on the blockchain, ready to turn her frown upside down!- With $SADANT, every purchase helps her rebuild her anthill of joy—and maybe yours too. Let's create some buzz and make Sad Ant happy again!
Helping Sad Ant is as easy as building an anthill, one grain at a time!-- Whether you’re a seasoned crypto collector or just starting your journey, here’s how you can grab $SADANT and bring joy back to our tiny hero
Sad Ant's path to happiness is simple, yet heartfelt.-- With every step, there’s just one goal: turn those tears into triumphs! Follow this four-step roadmap, where crying isn’t just allowed—it’s encouraged. Ready to cry, laugh, and buy $SADANT? Let’s march forward!
SADANT (SADANT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SADANT (SADANT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SADANT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SADANT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SADANT tokenomiku, preskúmajte cenu SADANT tokenu naživo!
SADANT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SADANT asi smeruje? Naša SADANT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
