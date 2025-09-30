RXR Coin (RXRC) tokenomika
RXR Coin (RXRC) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RXR Coin (RXRC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
RXR Coin (RXRC) informácie
“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.
RXR Coin (RXRC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky RXR Coin (RXRC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet RXRC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu RXRC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili RXRC tokenomiku, preskúmajte cenu RXRC tokenu naživo!
RXRC cenová predikcia
Chcete vedieť, kam RXRC asi smeruje? Naša RXRC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
