Čo je RuufCoin (RUUF)

RuufCoin is the native token for RuufPay, the first self-custody wallet designed for users to pay rent in crypto directly from their wallet. Users can easily buy, sell, earn rewards and swap thousands of tokens on the Ethereum, Polygon and Bitcoin Networks. RuufCoin holders can earn and apply rewards towards rental payments, swap them, or send them to other wallets.

