Čo je RuniGun (RNG)

RuniGun is an innovative Telegram bot designed to transform the interaction with Bitcoin layer one and runes with security as one of our core values. RuniGun runs it’s own Bitcoin Core Node and broadcast and processes transactions on behalf of its users. Similarly, RuniGun hosts an indexer locally. Internal wallet logics uses the ord aware standard. RuniGun facilitates the creation, minting, purchasing, and selling effortlessly on the OTC marketplace all through Telegram. As rune dex's are integrated, RuniGun will allow for smooth swaps between rune tokens and Bitcoin ($BTC).

