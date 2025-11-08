BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Rollback je 0USD. Trhová kapitalizácia ROLL je 6,122.29USD. Sledujte aktualizácie cien ROLL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Rollback je 0USD. Trhová kapitalizácia ROLL je 6,122.29USD. Sledujte aktualizácie cien ROLL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ROLL

ROLL informácie o cene

Čo je ROLL

ROLL biela kniha

ROLL oficiálna webová stránka

ROLL tokenomika

ROLL predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Rollback Logo

Rollback Cena (ROLL)

Nezaradené

1 ROLL na USD aktuálnu cenu:

$0.00061223
$0.00061223$0.00061223
+3.50%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Rollback (ROLL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:22:15 (UTC+8)

Dnešná cena Rollback

Aktuálna dnešná cena Rollback (ROLL) je --, s 3.59% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ROLL na USD konverzný kurz je -- za ROLL.

Rollback sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 6,122.29, pričom počet coinov v obehu je 10.00M ROLL. Počas posledných 24 hodín sa ROLLobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02976526, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa ROLL zmenilo o -0.35% za poslednú hodinu a o -23.55% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Rollback (ROLL) informácie o trhu

$ 6.12K
$ 6.12K$ 6.12K

--
----

$ 6.12K
$ 6.12K$ 6.12K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Rollback je $ 6.12K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ROLL je 10.00M, pričom celková zásoba je 10000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.12K.

História cien Rollback v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02976526
$ 0.02976526$ 0.02976526

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

+3.59%

-23.55%

-23.55%

Rollback (ROLL) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Rollback na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Rollback na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Rollback na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Rollback na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+3.59%
30 dní$ 0-63.00%
60 dní$ 0-92.97%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Rollback

Cenová predikcia Rollback (ROLL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ROLL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Rollback (ROLL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Rollback mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Rollback v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ROLL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Rollback Cenové predikcie.

Čo je Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Rollback

Akú hodnotu bude mať 1 Rollback v roku 2030?
Ak by hodnota Rollback rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Rollback podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:22:15 (UTC+8)

Rollback (ROLL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Rollback

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.19
$22.19$22.19

+121.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005507
$0.00005507$0.00005507

+1,001.40%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1542
$0.1542$0.1542

+208.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010200
$0.010200$0.010200

+155.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012465
$0.000012465$0.000012465

+107.75%

Flux

Flux

FLUX

$0.19126
$0.19126$0.19126

+74.93%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.