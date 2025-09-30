RoboPepe (ROBOPEPE) tokenomika
RoboPepe (ROBOPEPE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RoboPepe (ROBOPEPE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
RoboPepe (ROBOPEPE) informácie
RoboPepe is a futuristic memecoin fusing AI with meme culture, built to dominate the Base chain.
RoboPepe represents the AI evolution of the legendary Pepe, now on a mission to restore dopamine levels across the metaverse.
To merge cutting-edge AI themes with timeless internet humor, forging a memecoin that entertains, rewards, and rallies the community.
Our mission to revolutionize meme culture with AI technology
RoboPepe (ROBOPEPE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky RoboPepe (ROBOPEPE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ROBOPEPE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ROBOPEPE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ROBOPEPE tokenomiku, preskúmajte cenu ROBOPEPE tokenu naživo!
ROBOPEPE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ROBOPEPE asi smeruje? Naša ROBOPEPE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
