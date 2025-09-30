Roaring Kitty (ROAR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Roaring Kitty (ROAR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:00:12 (UTC+8)
Roaring Kitty (ROAR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Roaring Kitty (ROAR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.55M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.55M
Historické maximum:
$ 0.01512515
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00554949
Roaring Kitty (ROAR) informácie

MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop.

We Are

100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced

Ready to Moon like $GME & $AMC?

Oficiálna webová stránka:
https://ogroaringkitty.com
Biela kniha:
https://ogroaringkitty.com/roaring-kitty-empowering-the-community-in-decentralized-finance/

Roaring Kitty (ROAR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Roaring Kitty (ROAR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ROAR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ROAR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ROAR tokenomiku, preskúmajte cenu ROAR tokenu naživo!

ROAR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ROAR asi smeruje? Naša ROAR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

