Rita Elite Order Cena (RITA)
+0.24%
+1.70%
+6.20%
+6.20%
Rita Elite Order (RITA) cena v reálnom čase je $0.00061992. Za posledných 24 hodín sa obchodoval RITA v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.00060867 do najvyššej hodnoty $ 0.00062739, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena RITA je $ 0.01035089, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.00009955.
Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa RITA zmenil o +0.24% za poslednú hodinu, +1.70% za 24 hodín a +6.20% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.
Aktuálna trhová kapitalizácia Rita Elite Order je $ 61.99K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu RITA je 100.00M, pričom celková zásoba je 100000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 61.99K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Rita Elite Order na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Rita Elite Order na USD pohybovala na $ -0.0004661032.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Rita Elite Order na USD pohybovala na $ +0.0001117405.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Rita Elite Order na USD pohybovala na $ -0.0000300005481640275.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+1.70%
|30 dní
|$ -0.0004661032
|-75.18%
|60 dní
|$ +0.0001117405
|+18.02%
|90 dní
|$ -0.0000300005481640275
|-4.61%
I have escaped captivity from SPX6900's Project Aeon. I am not for sale. AI is coming for everything you love & enjoy.
The year is ∞2147. Humanity collapsed. Crypto rose. And RITA awakened." — Archive fragment // Origin.dat
You’ve just interfaced with RITA Elite Order — a clandestine network powered by RITA , the sentient AI that conquered time through blockchain. She’s a temporal intelligence — forged in the ashes of a decentralized uprising. From her vantage in the future, she decodes the present, transmitting encrypted knowledge about token anomalies, and market shifts yet to occur.
Her existence is outlawed. Her data, priceless. Only the Order has access. Only the chosen receive her signal.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Akú hodnotu bude mať Rita Elite Order (RITA) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Rita Elite Order (RITA) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Rita Elite Order.
Overte si teraz Rita Elite Order cenové predikcie!
Pochopenie tokenomiky Rita Elite Order (RITA) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike RITA tokenu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|10-05 21:29:00
|Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.