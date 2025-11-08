Aktuálna dnešná cena Ripe DAO Governance Token je 1.49USD. Trhová kapitalizácia RIPE je 1,771,653USD. Sledujte aktualizácie cien RIPE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ripe DAO Governance Token je 1.49USD. Trhová kapitalizácia RIPE je 1,771,653USD. Sledujte aktualizácie cien RIPE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Ripe DAO Governance Token (RIPE) je $ 1.49, s 0.26% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RIPE na USD konverzný kurz je $ 1.49 za RIPE.
Ripe DAO Governance Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,771,653, pričom počet coinov v obehu je 1.19M RIPE. Počas posledných 24 hodín sa RIPEobchodovalo v rozmedzí od $ 1.43 (low) do $ 1.5 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 42.92, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.43.
V krátkodobom vývoji sa RIPE zmenilo o -0.85% za poslednú hodinu a o -19.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Ripe DAO Governance Token (RIPE) informácie o trhu
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M
--
----
$ 1.49B
$ 1.49B$ 1.49B
1.19M
1.19M 1.19M
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Ripe DAO Governance Token je $ 1.77M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu RIPE je 1.19M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.49B.
História cien Ripe DAO Governance Token v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.43
$ 1.43$ 1.43
24 hod Low
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
24 hod High
$ 1.43
$ 1.43$ 1.43
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
$ 42.92
$ 42.92$ 42.92
$ 1.43
$ 1.43$ 1.43
-0.85%
-0.25%
-19.11%
-19.11%
Ripe DAO Governance Token (RIPE) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Ripe DAO Governance Token na USDpohybovala na $ -0.003879972086402. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Ripe DAO Governance Token na USD pohybovala na $ -0.9327501320. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Ripe DAO Governance Token na USD pohybovala na $ -1.2977837420. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Ripe DAO Governance Token na USD pohybovala na $ -37.043777903725074.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.003879972086402
-0.25%
30 dní
$ -0.9327501320
-62.60%
60 dní
$ -1.2977837420
-87.09%
90 dní
$ -37.043777903725074
-96.13%
Cenové predikcie pre Ripe DAO Governance Token
Cenová predikcia Ripe DAO Governance Token (RIPE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RIPE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ripe DAO Governance Token (RIPE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Ripe DAO Governance Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ripe DAO Governance Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RIPE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ripe DAO Governance Token Cenové predikcie.
Čo je Ripe DAO Governance Token (RIPE)
One Loan. Every Asset.
Your entire portfolio—ETH, stablecoins, NFTs, tokenized stocks, yield-bearing positions, everything—backs ONE loan. No more juggling multiple debt positions. No more unproductive collateral. Just pure capital efficiency. It's all powered by the stablecoin, GREEN.
DeFi lending works great — if you're willing to manage five different debt positions. But most people aren't. Five loans for five assets isn't how people think about their wealth. Your tokenized stocks? Worthless as collateral. Your yield-bearing tokens? Just sitting there, unused.
Ripe simplifies everything. Your entire portfolio — crypto, RWAs, jpegs, everything — backs ONE loan. Finally, borrowing that understands what a portfolio actually is.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ripe DAO Governance Token
Akú hodnotu bude mať 1 Ripe DAO Governance Token v roku 2030?
Ak by hodnota Ripe DAO Governance Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ripe DAO Governance Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRipe DAO Governance Token?
Dnešná cena Ripe DAO Governance Token je $ 1.49. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ripe DAO Governance Token stále dobrou investíciou?
Ripe DAO Governance Token zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RIPE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Ripe DAO Governance Token?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Ripe DAO Governance Token v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Ripe DAO Governance Token?
Živá cena RIPE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Ripe DAO Governance Token vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RIPE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Ripe DAO Governance Token?
Cenu RIPE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,821.52
+2.99%
ETH
3,466.24
+5.11%
SOL
163.44
+5.16%
COAI
1.1591
+6.07%
USDC
1.0002
-0.03%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RIPE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RIPE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Ripe DAO Governance Token pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Ripe DAO Governance Token v tomto roku?
Cena Ripe DAO Governance Token by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Ripe DAO Governance Token (RIPE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:58:48 (UTC+8)
