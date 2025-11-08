Aktuálna dnešná cena Ringfence je 0.00154253USD. Trhová kapitalizácia RING je 79,201USD. Sledujte aktualizácie cien RING v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ringfence je 0.00154253USD. Trhová kapitalizácia RING je 79,201USD. Sledujte aktualizácie cien RING v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Ringfence (RING) je $ 0.00154253, s 92.29% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RING na USD konverzný kurz je $ 0.00154253 za RING.
Ringfence sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 79,201, pričom počet coinov v obehu je 51.35M RING. Počas posledných 24 hodín sa RINGobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0.0016282 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00631812, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa RING zmenilo o -2.46% za poslednú hodinu a o +21.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Ringfence (RING) informácie o trhu
$ 79.20K
$ 79.20K$ 79.20K
--
----
$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M
51.35M
51.35M 51.35M
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Ringfence je $ 79.20K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu RING je 51.35M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.54M.
História cien Ringfence v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0.0016282
$ 0.0016282$ 0.0016282
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.0016282
$ 0.0016282$ 0.0016282
$ 0.00631812
$ 0.00631812$ 0.00631812
$ 0
$ 0$ 0
-2.46%
+92.29%
+21.11%
+21.11%
Ringfence (RING) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Ringfence na USDpohybovala na $ +0.00074032. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Ringfence na USD pohybovala na $ +0.0006458371. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Ringfence na USD pohybovala na $ -0.0004897666. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Ringfence na USD pohybovala na $ -0.0034231376029387154.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00074032
+92.29%
30 dní
$ +0.0006458371
+41.87%
60 dní
$ -0.0004897666
-31.75%
90 dní
$ -0.0034231376029387154
-68.93%
Cenové predikcie pre Ringfence
Cenová predikcia Ringfence (RING) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RING v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ringfence (RING) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Ringfence mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ringfence v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RING cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ringfence Cenové predikcie.
Čo je Ringfence (RING)
Agentic networks aren’t just complex, they’re alive. Already, agents are coordinating decisions, moving capital, and evolving in real time. Agents react. They propagate intent. They shape one another’s actions across clusters and protocols.
But this complexity introduces risk. And risk, when introduced to a living network of agents, can quickly become a contagion. What starts as one bad actor or agent can ripple into a full-blown systemic failure. Coordination breaks. Value leaks. Trust erodes. And eventually, the network dies.
Existing cybersecurity defenses are ill-equipped to deal with agentic coordination at scale. Ringfence is building to fill the void in agentic cybersecurity as the modern solution to today’s biggest threats and scams.
Agentic networks aren’t just complex, they’re alive. Already, agents are coordinating decisions, moving capital, and evolving in real time. Agents react. They propagate intent. They shape one another’s actions across clusters and protocols.
But this complexity introduces risk. And risk, when introduced to a living network of agents, can quickly become a contagion. What starts as one bad actor or agent can ripple into a full-blown systemic failure. Coordination breaks. Value leaks. Trust erodes. And eventually, the network dies.
Existing cybersecurity defenses are ill-equipped to deal with agentic coordination at scale. Ringfence is building to fill the void in agentic cybersecurity as the modern solution to today’s biggest threats and scams.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ak by hodnota Ringfence rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ringfence podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRingfence?
Dnešná cena Ringfence je $ 0.00154253. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ringfence stále dobrou investíciou?
Ringfence zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RING, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Ringfence?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Ringfence v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Ringfence?
Živá cena RING sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Ringfence vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RING, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Ringfence?
Cenu RING ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,534.03
+2.71%
ETH
3,441.45
+4.36%
SOL
162.27
+4.41%
COAI
1.18
+7.98%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RING na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RING/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Ringfence pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Ringfence v tomto roku?
Cena Ringfence by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Ringfence (RING).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:42:15 (UTC+8)
Ringfence (RING) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.