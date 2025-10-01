Rina By Arc (RINA) tokenomika
Rina By Arc (RINA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Rina By Arc (RINA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Rina By Arc (RINA) informácie
Rina is an advanced AI Agent built on the Rig (ARC) framework, offering seamless integration and efficient operation across major platforms, including Twitter, Telegram, and Discord. It is designed to provide dynamic social interaction capabilities, making it highly adaptable for diverse online environments. Additionally, Rina features an innovative function powered by Heuris to generate custom images for tweets, enhancing creativity, engagement, and communication.
Rina By Arc (RINA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Rina By Arc (RINA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet RINA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu RINA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili RINA tokenomiku, preskúmajte cenu RINA tokenu naživo!
RINA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam RINA asi smeruje? Naša RINA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
