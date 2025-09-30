RIFT AI (RIFT) tokenomika

RIFT AI (RIFT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o RIFT AI (RIFT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:59:43 (UTC+8)
USD

RIFT AI (RIFT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RIFT AI (RIFT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.86M
Celková ponuka:
$ 1000.00M
Počet coinov v obehu:
$ 1000.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.86M
Historické maximum:
$ 0.02960724
Historické minimum:
$ 0.00606932
Aktuálna cena:
$ 0.00685815
RIFT AI (RIFT) informácie

The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.

Oficiálna webová stránka:
https://rift.ai/
Biela kniha:
https://faq.rift.ai/

RIFT AI (RIFT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky RIFT AI (RIFT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RIFT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RIFT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RIFT tokenomiku, preskúmajte cenu RIFT tokenu naživo!

