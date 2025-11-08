Aktuálna dnešná cena Ricky The Raccoon je 0.00003858USD. Trhová kapitalizácia RICKY je 38,579USD. Sledujte aktualizácie cien RICKY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ricky The Raccoon je 0.00003858USD. Trhová kapitalizácia RICKY je 38,579USD. Sledujte aktualizácie cien RICKY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Ricky The Raccoon (RICKY) je $ 0.00003858, s 4.26% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RICKY na USD konverzný kurz je $ 0.00003858 za RICKY.
Ricky The Raccoon sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 38,579, pričom počet coinov v obehu je 1.00B RICKY. Počas posledných 24 hodín sa RICKYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00003598 (low) do $ 0.00003876 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00478606, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00003442.
V krátkodobom vývoji sa RICKY zmenilo o -0.47% za poslednú hodinu a o -16.09% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Ricky The Raccoon (RICKY) informácie o trhu
$ 38.58K
$ 38.58K$ 38.58K
--
----
$ 38.58K
$ 38.58K$ 38.58K
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Ricky The Raccoon je $ 38.58K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu RICKY je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 38.58K.
História cien Ricky The Raccoon v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00003598
$ 0.00003598$ 0.00003598
24 hod Low
$ 0.00003876
$ 0.00003876$ 0.00003876
24 hod High
$ 0.00003598
$ 0.00003598$ 0.00003598
$ 0.00003876
$ 0.00003876$ 0.00003876
$ 0.00478606
$ 0.00478606$ 0.00478606
$ 0.00003442
$ 0.00003442$ 0.00003442
-0.47%
+4.26%
-16.09%
-16.09%
Ricky The Raccoon (RICKY) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Ricky The Raccoon na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Ricky The Raccoon na USD pohybovala na $ -0.0000146652. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Ricky The Raccoon na USD pohybovala na $ -0.0000231061. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Ricky The Raccoon na USD pohybovala na $ -0.00031081748414288457.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+4.26%
30 dní
$ -0.0000146652
-38.01%
60 dní
$ -0.0000231061
-59.89%
90 dní
$ -0.00031081748414288457
-88.95%
Cenové predikcie pre Ricky The Raccoon
Cenová predikcia Ricky The Raccoon (RICKY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RICKY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ricky The Raccoon (RICKY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Ricky The Raccoon mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ricky The Raccoon v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RICKY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ricky The Raccoon Cenové predikcie.
Čo je Ricky The Raccoon (RICKY)
Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!
Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ricky The Raccoon
Akú hodnotu bude mať 1 Ricky The Raccoon v roku 2030?
Ak by hodnota Ricky The Raccoon rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ricky The Raccoon podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRicky The Raccoon?
Dnešná cena Ricky The Raccoon je $ 0.00003858. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ricky The Raccoon stále dobrou investíciou?
Ricky The Raccoon zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RICKY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Ricky The Raccoon?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Ricky The Raccoon v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Ricky The Raccoon?
Živá cena RICKY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Ricky The Raccoon vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RICKY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Ricky The Raccoon?
Cenu RICKY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,534.86
+2.71%
ETH
3,441.73
+4.37%
SOL
162.35
+4.46%
COAI
1.1772
+7.73%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RICKY na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RICKY/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Ricky The Raccoon pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Ricky The Raccoon v tomto roku?
Cena Ricky The Raccoon by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Ricky The Raccoon (RICKY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:42:01 (UTC+8)
Ricky The Raccoon (RICKY) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.