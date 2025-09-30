Rick the NPC (RICK) tokenomika
Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar.
Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project:
- On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch.
- On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.
- Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.
Rick the NPC (RICK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Rick the NPC (RICK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet RICK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu RICK tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili RICK tokenomiku, preskúmajte cenu RICK tokenu naživo!
