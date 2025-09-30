Rick the NPC (RICK) tokenomika

Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:28:41 (UTC+8)
Rick the NPC (RICK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Rick the NPC (RICK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 43.76K
Celková ponuka:
$ 998.69M
Počet coinov v obehu:
$ 998.69M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 43.76K
Historické maximum:
$ 0.00102626
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
Rick the NPC (RICK) informácie

Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar.

Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project:

  • On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch.
  • On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.
  • Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.
Oficiálna webová stránka:
https://rickthenpc.com

Rick the NPC (RICK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Rick the NPC (RICK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RICK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RICK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RICK tokenomiku, preskúmajte cenu RICK tokenu naživo!

