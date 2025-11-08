Ribbit on Base Cena (RIBBIT)
Aktuálna dnešná cena Ribbit on Base (RIBBIT) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RIBBIT na USD konverzný kurz je -- za RIBBIT.
Ribbit on Base sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 19,361.89, pričom počet coinov v obehu je 1.00B RIBBIT. Počas posledných 24 hodín sa RIBBITobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa RIBBIT zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Ribbit on Base je $ 19.36K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu RIBBIT je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 19.36K.
--
--
0.00%
0.00%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Ribbit on Base na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Ribbit on Base na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Ribbit on Base na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Ribbit on Base na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ 0
|0.00%
|60 dní
|$ 0
|0.00%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Ribbit on Base mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.
If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕
But beneath the memes lies a deeper heartbeat.
Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.
This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.
