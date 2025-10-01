Rewardable (REWARD) tokenomika
Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem.
Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity.
The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement.
Rewardable (REWARD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Rewardable (REWARD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet REWARD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu REWARD tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
REWARD cenová predikcia
Chcete vedieť, kam REWARD asi smeruje? Naša REWARD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
