Čo je Revolotto (RVL)

Revolotto is a decentralized cryptocurrency that grants investors holding (RVL) instant rewards on all transactions, and protects them with its unique coin circulation cycles and burn protocol.

Revolotto (RVL) Zdroje Oficiálna webová stránka