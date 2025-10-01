Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomika

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Return Finance Lido stETH (RFSTETH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 04:17:49 (UTC+8)
USD

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Return Finance Lido stETH (RFSTETH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.09
$ 1.09$ 1.09
Celková ponuka:
$ 6.85
$ 6.85$ 6.85
Počet coinov v obehu:
$ 6.85
$ 6.85$ 6.85
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.09
$ 1.09$ 1.09
Historické maximum:
$ 0.187356
$ 0.187356$ 0.187356
Historické minimum:
$ 0.01883564
$ 0.01883564$ 0.01883564
Aktuálna cena:
$ 0.158289
$ 0.158289$ 0.158289

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) informácie

Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions.

Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.

Oficiálna webová stránka:
https://return.finance/
Biela kniha:
https://docs.return.finance/

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Return Finance Lido stETH (RFSTETH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RFSTETH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RFSTETH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RFSTETH tokenomiku, preskúmajte cenu RFSTETH tokenu naživo!

RFSTETH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RFSTETH asi smeruje? Naša RFSTETH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.


